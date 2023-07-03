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Ще невідомо, чи приїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі, – Никифоров

Анонсу не буде з безпекових міркувань.

Ще невідомо, чи приїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі, – Никифоров
Фото: Instagram

Рішення про візит президента Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, все буде залежати від ситуації на полі бою.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров, інформує Суспільне.

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою. Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", – сказав речник президента.

Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

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Минулого тижня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква говорив, що Зеленський не поїде на саміт, якщо Альянсу забракне мужності запросити Україну до блоку. 

Нагадаємо, що як заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, після закінчення війни з Росією Україна має стати членом НАТО. Вступ до Альянсу змусить РФ не повторювати збройну агресію.

Також Кулеба закликав німецький уряд не робити помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті в 2008 році та не блокувати вступ України до НАТО.

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