Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки Меркель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не блокувати вступ України до НАТО.

Про це інформує Bild.

Кулеба зазначив, що на всіх рівнях тривають обговорення з владою Німеччини щодо того, щоб країна не перешкоджала вступу України до НАТО.

"Не повторюйте помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті в 2008 році, коли вона рішуче виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що це рішення зробило можливим вторгнення Росії в Грузію, а зрештою і незаконну анексію Криму. На думку очільника МЗС, якби Україна вступила в Альянс у 2014 році, то анексії півострова не було б, як і війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну.

Утім Кулеба наголосив, що Україна не розраховує на членство в НАТО під час повномасштабної війни.

"Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Україна поза НАТО означатиме те, що війна все ще буде можливою.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба похвалив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва.

До цього на пресконференції у Брюсселі Столтенберг заявив, що лідери НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу.

Водночас генсек попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 11-12 липня.