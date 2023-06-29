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Кулеба похвалив генсека НАТО за зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва

"Настав час прояснити членство України в Альянсі”.

Кулеба похвалив генсека НАТО за зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба похвалив генерального секретаря блоку НАТО Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“Під час нашої сьогоднішньої розмови я похвалив Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним”, − зазначив він. 

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Міністр підкреслив, що Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, аби переконати їх − настав час “прояснити членство України в Альянсі”.

Нагадаємо, вчора на пресконференції у Брюсселі Столтенберг заявив, що лідери НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу.

Водночас генсек попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 11-12 липня.

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