Кулеба похвалив генсека НАТО за зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва

"Настав час прояснити членство України в Альянсі”.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба похвалив генерального секретаря блоку НАТО Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“Під час нашої сьогоднішньої розмови я похвалив Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним”, − зазначив він.

Міністр підкреслив, що Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, аби переконати їх − настав час “прояснити членство України в Альянсі”.

During our call today, I commended @JensStoltenberg for his efforts to make the NATO summit in Vilnius a success. Ukraine continues to work actively with all NATO allies to convince them that the time for clarity on Ukraine’s membership in the Alliance has come. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 29, 2023

Нагадаємо, вчора на пресконференції у Брюсселі Столтенберг заявив, що лідери НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу.

Водночас генсек попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 11-12 липня.