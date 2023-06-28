Вступ до НАТО: турецькі і шведські посадовці зустрінуться 6 липня

У переговорах візьмуть участь міністри закордонних справ, керівники розвідки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч високопосадовців Туреччини, Швеції та Фінляндії на 6 липня, аби спробувати подолати заперечення Туреччини проти приєднання Швеції до Альянсу.

Про це генсек НАТО повідомив журналістам, інформує АР.

«Настав час вітати Швецію як повноправного члена НАТО», — сказав Столтенберг, оголошуючи дату зустрічі.

У переговорах в Брюсселі візьмуть участь міністри закордонних справ, керівники розвідки та радники з безпеки Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору в квітні, а Туреччина та Угорщина завадили вступу Стокгольма.

Союзники у НАТО закликають Анкару схвалити заявку Швеції вчасно до липневого саміту у Вільнюсі, заявляючи, що країна відповідає всім вимогам. Приєднання Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні – обидвох стратегічних воротах для Росії.

Керівник Служби військової розвідки НАТО Томас Нільссон заявив, що Росія докладає зусиль і вкладає ресурси в те, щоб перешкодити вступу Швеції до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Швеція може не заручитися підтримкою Анкари для вступу в НАТО до липневого саміту у Вільнюсі.