Росія перешкоджає вступу Швеції до НАТО, - шведська розвідка

За операціями проти Швеції стоїть як безпосередньо РФ, так і її довірені особи.

Росія докладає зусиль і вкладає ресурси в те, щоб перешкодити вступу Швеції до НАТО.

Про це заявив керівник Служби військової розвідки Томас Нільссон в інтерв'ю SVT.

"Вони хочуть впливати на громадську думку і ухвалення рішень в Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим стрижнем: нашою демократією і нашим способом життя, який ми самі вибрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагалися вплинути на заявку на членство", – заявив він.

За словами Нільссона, за російськими гібридними операціями проти Швеції стоїть як безпосередньо російська держава, так її довірені особи.

Прикладом такого впливу на Швецію Нільссон вважає публічні заяви офіційних осіб Росії про "військово-технічні заходи" у разі вступу Швеції до НАТО. Також він заявив, що протягом минулого року на ряді об'єктів, що охороняються в Швеції, були затримані певні "іноземні громадяни".

Нагадаємо, що Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як вона офіційно приєднається до оборонного альянсу.

Також Верховний суд Швеції дозволив уряду екстрадувати прихильника Робітничої партії Курдистану (РПК) до Туреччини, що є однією з вимог Анкари щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.

За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч щодо членства Стокгольму після 12 червня. Зараз Туреччина та Угорщина блокують вступ Швеції до НАТО.