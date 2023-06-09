Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще перед приєднанням до Альянсу

Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як вона офіційно приєднається до оборонного альянсу.

Про це заявили в п’ятницю прем’єр-міністр і міністр оборони країни, пише Reuters.

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО через вторгнення Росії в Україну. Заперечення з боку Туреччини та Угорщини відклали вступ, і Стокгольм тепер сподівається приєднатися до саміту НАТО в Литві наступного місяця.

“Уряд вирішив, що збройні сили Швеції можуть розпочати підготовку з НАТО та країнами блоком, щоб уможливити майбутні спільні операції”, − заявили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Поль Йонсон.

За словами високопосадовців, Росія в осяжному майбутньому залишатиметься загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені щодо масштабу територіальних амбіцій президента Володимира Путіна.

“Підготовка може полягати в тимчасовому базуванні іноземного обладнання та персоналу на території Швеції. Рішення надсилає чіткий сигнал Росії та зміцнює оборону Швеції”, − йдеться в коментарі в газеті Dagens Nyheter.

Північна країна Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, приєдналася до НАТО у квітні.

Нагадаємо, Верховний суд Швеції дозволив уряду екстрадувати прихильника Робітничої партії Курдистану (РПК) до Туреччини, що є однією з вимог Анкари щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.

За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч щодо членства Стокгольму після 12 червня.