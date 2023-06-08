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Грета Тунберг назвала екоцидом підрив росіянами Каховської ГЕС

Екоактивістка відреагувала на російський злочин за кілька днів.

Грета Тунберг назвала екоцидом підрив росіянами Каховської ГЕС
Грета Тунберг
Фото: Wikimedia

Росія несе відповідальність за наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомила екоактивістка Грета Тунберг.

“Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів”,- написала активістка. 

Вона додала, що Росія має відповісти за свої злочини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти кинули мешканців окупованої Херсонщини без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. 

Він зазначив, що неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

Зеленський наголосив, що потрібно, аби міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. 

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