Грета Тунберг назвала екоцидом підрив росіянами Каховської ГЕС

Екоактивістка відреагувала на російський злочин за кілька днів.

Росія несе відповідальність за наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомила екоактивістка Грета Тунберг.

“Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів”,- написала активістка.

Вона додала, що Росія має відповісти за свої злочини.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти кинули мешканців окупованої Херсонщини без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах.

Він зазначив, що неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

Зеленський наголосив, що потрібно, аби міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.