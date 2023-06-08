На засіданні Комісії НАТО-Україна розглянули питання про руйнування росіянами греблі Каховської ГЕС

8 червня на засіданні Комісії НАТО-Україна посли країн Альянсу та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розглянули питання про руйнування росіянами греблі Каховської ГЕС.

Про це йдеться на сайті блоку.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що наслідки для тисяч людей та довкілля будуть драматичними, і закликав союзників оперативно надати підтримку.

Члени НАТО висловили міцну солідарність з Україною, зазначивши, що багато хто з них уже надає критично важливу допомогу, зокрема, фільтри для води, насоси, генератори та обладнання для укриттів.

Водночас Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО, цивільний механізм реагування на надзвичайні ситуації Альянсу поділилися докладним списком найбільш нагальних потреб України зі союзниками та партнерами НАТО.

Генеральний секретар Альянсу наголосив на важливості негайної, середньострокової та довгострокової підтримки України, заявивши, що це буде ключовою темою зустрічей міністрів оборони НАТО та Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, а також саміту у Вільнюсі у липні.

Нагадаємо, Укргідроенерго звернулося до Європейського суду з прав людини щодо руйнування Росією Каховської ГЕС.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, як-от МКЧХ, долучилися до порятунку людей на окупованій частині Херсонщини.

Тим часом Польща передала Україні допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини.