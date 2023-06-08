Виплати отримали люди з Київщини та Донеччини.

В Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло.

Про це йдеться на урядовому порталі.

За даними Мінінфраструктури, виплати отримали люди з Київщини та Донеччини. Загалом українці подали понад 17,3 тис. заяв на допомогу. Кабмін уже виділив на ці потреби 4,4 млрд грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерству прискорити роботу над механізмом компенсацій людям, які вже зробили ремонти за власні кошти.

Крім того, глава уряду наполягає на збільшенні кількості місцевих комісій, що займаються верифікацією пошкоджень.

"Наразі створено 444. Маємо досягти показника в 700 комісій. Їхня робота повинна бути публічною й доступною кожному громадянину. Так само як і процес подачі заявок та відстеження етапів їхнього розгляду", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради минулого місяця погодив виділення 4,4 млрд грн на програму “єВідновлення”.

Крім цього, КМУ планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.