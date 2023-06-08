Деснянська РДА хоче премію для Ратнікова, якого Кличко пропонував звільнити через трагедію 1 червня

Деснянська райдержадміністрація звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка з проханням нарахувати премію за травень голові РДА Дмитрові Ратнікову, передає Цензор.НЕТ.

Розмір премії просять у розмірі 100% від окладу. Подання від адміністрації зареєстрували 7 червня.

В РДА як обґрунтування для премії надали список проведених Ратніковим зустрічей за минулий місяць.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття 1 червня.

За словами Кличка, за доступ до укриттів та їхнє обладнання відповідають голови РДА.