Деснянська РДА хоче премію для Ратнікова, якого Кличко пропонував звільнити через трагедію 1 червня

Деснянська райдержадміністрація звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка з проханням нарахувати премію за травень голові РДА Дмитрові Ратнікову, передає Цензор.НЕТ.
Розмір премії просять у розмірі 100% від окладу. Подання від адміністрації зареєстрували 7 червня.
В РДА як обґрунтування для премії надали список проведених Ратніковим зустрічей за минулий місяць.
Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття 1 червня.
За словами Кличка, за доступ до укриттів та їхнє обладнання відповідають голови РДА.