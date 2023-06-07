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Укрзалізниця планує збільшити кількість місць у потязі Київ - Варшава

Поїзди на Варшаву - це зараз найдефіцитніший напрямок.

Укрзалізниця планує збільшити кількість місць у потязі Київ - Варшава
Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" очікує погодження польської сторони для запуску у напрямку Варшави потягів зі стандартними для українських вагонів чотиримісними купе, замість тримісних, які курсують зараз.

Про це українська залізниця повідомляє у Телеграм-каналі.

14 вагонів тестового поїзда Київ - Варшава вже отримали QR-коди та маркування Польських залізниць.

"Ще один крок на шляху до запуску повноцінного поїзда на нашому найдефіцитнішому напрямку пройдено. Очікуємо на фінальні погодження від польських колег та готуємо вагони до нового маршруту", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

На сьогодні поїзди на Варшаву - це найдефіцитніший напрямок. Кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць. Зміна кількості місць у купе дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями, зазначав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, що чеська залізнична компанія RegioJet домовилася з "Укрзалізницею" про розширення числа спільних залізничних маршрутів, зокрема, з Праги до Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Полтави.

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