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Через катастрофу на Каховській ГЕС може виникнути дисбаланс в енергосистемі, - Галущенко

Прорив порушив цілісність усього гідровузла.

Через катастрофу на Каховській ГЕС може виникнути дисбаланс в енергосистемі, - Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час екстреного засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня у зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС, передає Міненерго. 

«ГЕС зруйнована повністю, росіяни підірвали її зсередини. Вона не підлягає відновленню та відбудові. Ми очікуємо затоплення 80 населених пунктів, зараз триває евакуація населення і проводяться всі можливі заходи для захисту людей. Наразі дуже складна ситуація, особливо в тій частині Херсонської області, яка була деокупована. Росія здійснила екоцид на території нашої країни», - зазначив український міністр.

За його словами, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

«У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт», - додав Галущенко.

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.

На звільненій частині Херсонщини підтоплені три мости та понад сімдесят будинків.

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