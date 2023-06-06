Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
ГоловнаЕкономікаДержава

Глава Мінфіну підписав угоду з Францією про призупинення виплат за державним боргом

Це дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет і скерувати кошти на фінансування першочергових потреб.

6 червня під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном міністр фінансів Сергій Марченко підписав Угоду щодо призупинення виплат за державним боргом.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

За словами Марченка, угода дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни.

Торік у вересні міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу. Йшлося про пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України. Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

Нагадаємо, торік прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що інвестори в зовнішній борг України погодилися відтермінувати платежі до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

За словами глави уряду, Україна зекономить до 200 млрд грн через відтермінування виплат кредиторам. Кошти витратять на виплати військовим, пенсії, соціальні програми й підтримку економіки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies