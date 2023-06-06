Глава Мінфіну підписав угоду з Францією про призупинення виплат за державним боргом

Це дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет і скерувати кошти на фінансування першочергових потреб.

6 червня під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном міністр фінансів Сергій Марченко підписав Угоду щодо призупинення виплат за державним боргом.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

За словами Марченка, угода дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни.

Торік у вересні міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу. Йшлося про пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України. Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

Нагадаємо, торік прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що інвестори в зовнішній борг України погодилися відтермінувати платежі до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

За словами глави уряду, Україна зекономить до 200 млрд грн через відтермінування виплат кредиторам. Кошти витратять на виплати військовим, пенсії, соціальні програми й підтримку економіки.