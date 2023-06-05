Ціни на нафту зросли після рішення Саудівської Аравії ще більше скоротити видобуток

З липня Саудівська Аравія видобуватиме на один мільйон барелів на день менше.

Нафта подорожчала на тлі рішення Саудівської Аравії скоротити видобуток ще на один мільйон барелів на день починаючи з липня. Марка West Texas Intermediate підскочила майже на 5% на початку сесії, потім скоротила зростання і торгувалася нижче 73 доларів за барель з аналогічними рухами міжнародного маркера Brent, повідомляє Bloomberg.

Ціни на сиру нафту зросли більш ніж на 1%.

Саудівська Аравія пішла на скорочення видобутку задля стабілізації цін на ринку. Інші члени OPEC+ пообіцяли зберегти видобуток на існуючому рівні до кінця 2024 року, хоча Росія не взяла на себе таких зобовʼязань, а Об’єднані Арабські Емірати забезпечили вищу квоту на видобуток на наступний рік.

Bloomberg раніше звертало увагу, що РФ готується знову відкрити своє посольство в Лівії – нафтовидобувній країні, що входить до ОПЕК і на території якої діють найманці "групи Вагнера", які, зокрема, контролюють деякі нафтові обʼєкти.

У квітні The Telegraph писала, що рішення ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії знову скоротити видобуток нафти грає на руку Росії в енергетичній війні. Одним із найбільших переможців у цій ситуації, ймовірно, буде президент РФ. Кожне підвищення ціни на сиру нафту на $1 долар збільшує експортні доходи Росії приблизно на 2,7 мільярда доларів на рік, каже Бенджамін Хільгеншток, автор звіту про російські санкції для Центру досліджень економічної політики.

Таким чином, підвищення ціни на нафту на 10 доларів збільшить доходи від експорту російської нафти приблизно на 27 мільярдів доларів – до 145 мільярдів доларів цього року. Це приблизно на 22,5% більше, ніж прогнозував CEPR до рішення ОПЕК.

Членами ОПЕК є країни, чия економіка залежить від доходів від експорту нафти: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. Опек+ включає також Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.