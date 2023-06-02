СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського

Кіперман переховується від правосуддя за кордоном, тому будуть вирішувати питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила колишнього члена наглядової ради "Укртатнафти" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана.

Як повідомляють у спецслужбі, за ініціативи Кіпермана з рахунків "Укртатнафти" було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті. Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення Росії; СБУ припускає - зловмисники розраховували, що не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

"Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ", - розповіли в СБУ.

Фото: СБУ

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", у якому змінив реквізити отримувача платежу. Так організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

На Кіпермана (як фактичного власника компанії-нерезидента, на яку вивели 600 млн грн) склали підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування.

СБУ повідомляє, що Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим будуть вирішувати питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, нещодавно детективи Бюро економічної безпеки повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління компанії “Укртатнафта” (2019-2022 рр). Йому інкримінують привласнення палива на 2 млрд грн.

Раніше головбух “Укртатнафти” отримала підозру у справі про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом компанії. Зловмисниця переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники СБУ.