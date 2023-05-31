На порталі "Дія" оновили три будівельні послуги

Більшість даних підтягується з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

На порталі "Дія" оновили три найпопулярніші будівельні послуги завдяки запровадженню можливості редагувати вже подані повідомлення на основі будпаспорта.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

"Ви можете редагувати надіслане повідомлення та подавати заяву ще швидше. Тепер більшість даних підтягується автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це зменшує кількість відмов від органів контролю та мінімізує технічні помилки", - зазначив він.

Серед оновлених послуг, зокрема:

подання повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні;

видача будпаспорта та внесення змін до виданого документа,

подання декларації про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.

При цьому зазначається, що майже 40% усіх заяв на порталі "Дія" на отримання послуг із будівництва були пов'язані саме з будівельним паспортом.

Будпаспорт визначає вимоги до розміщення та будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових і дачних будинків не вище двох поверхів із площею до 500 кв. м, а також господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Нагадаємо, що із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.