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На порталі "Дія" оновили три будівельні послуги

Більшість даних підтягується з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

На порталі "Дія" оновили три будівельні послуги
Фото: Мінцифри

На порталі "Дія" оновили три найпопулярніші будівельні послуги завдяки запровадженню можливості редагувати вже подані повідомлення на основі будпаспорта.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

"Ви можете редагувати надіслане повідомлення та подавати заяву ще швидше. Тепер більшість даних підтягується автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це зменшує кількість відмов від органів контролю та мінімізує технічні помилки", - зазначив він.

Серед оновлених послуг, зокрема: 

  • подання повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні;
  • видача будпаспорта та внесення змін до виданого документа, 
  • подання декларації про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.

При цьому зазначається, що майже 40% усіх заяв на порталі "Дія" на отримання послуг із будівництва були пов'язані саме з будівельним паспортом.

Будпаспорт визначає вимоги до розміщення та будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових і дачних будинків не вище двох поверхів із площею до 500 кв. м, а також господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

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Нагадаємо, що із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.

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