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Агентство відновлення інфраструктури поінформувало про кількість відновлених мостів за час повномасштабної війни з РФ

Під час війни пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення.

Агентство відновлення інфраструктури поінформувало про кількість відновлених мостів за час повномасштабної війни з РФ
Ілюстративне фото: відбудований міст на Київщині, травень 2023
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України поінформувало про кількість відновлених мостів за час повномасштабної війни з РФ. 

“Сотні знищених мостів через збройну агресію росії по всій країні. Значні інфраструктурні руйнування маємо в тих областях, які найбільше постраждали в ході бойових дій. На державних дорогах зруйновано 157 мостів”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що загалом з початку війни було зведено 85 тимчасових переправ. Це допомогло швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст. 

Впродовж 2022 року було відновлено 41 міст, 8 з них були зруйновані війною - решта аварійні мости, котрі розташовані та основних маршрутах та вкрай важливі для логістики в країні. 

У 2023 році Агентство вже відбудувало та відкрито рух по 4 мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. 

Зараз будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Зазначається, що під час війни пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення. 

Нагадаємо, минулого тижня міністр фінансів України повідомив, що незабезпечені першочергові потреби України у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. При цьому уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів. Міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів.

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