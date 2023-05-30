Під час війни пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України поінформувало про кількість відновлених мостів за час повномасштабної війни з РФ.

“Сотні знищених мостів через збройну агресію росії по всій країні. Значні інфраструктурні руйнування маємо в тих областях, які найбільше постраждали в ході бойових дій. На державних дорогах зруйновано 157 мостів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку війни було зведено 85 тимчасових переправ. Це допомогло швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст.

Впродовж 2022 року було відновлено 41 міст, 8 з них були зруйновані війною - решта аварійні мости, котрі розташовані та основних маршрутах та вкрай важливі для логістики в країні.

У 2023 році Агентство вже відбудувало та відкрито рух по 4 мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Зараз будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Зазначається, що під час війни пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення.

Нагадаємо, минулого тижня міністр фінансів України повідомив, що незабезпечені першочергові потреби України у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. При цьому уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів. Міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів.