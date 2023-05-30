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Це їхні внутрішні проблеми, – Ігнат про атаку безпілотників на Москву

"Таких проблем у росіян буде чим далі, тим більше".

Це їхні внутрішні проблеми, – Ігнат про атаку безпілотників на Москву
Фото: Радіо Свобода

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по столиці РФ Москві у вівторок російськими внутрішніми проблемами.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Читав. Бачив. Порадів. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми", – сказав Ігнат в ефірі Національного телемарафону. 

Водночас представник Повітряних сил зазначив, що в росіян "таких проблем буде чим далі, тим більше".

"Проблеми їм створюватиме і легіон "Свобода Росії", який уже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною, нарешті, державою. І легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і, сподіваюся, інша Росія теж повстане проти цієї тиранії", – додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили про "атаку безпілотників" на Москву, є пошкодження будинків. Мер міста Собянін визнав, що деякі будівлі зазнали пошкоджень.

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