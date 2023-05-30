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​Двоє росіян намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві

Шпигунам повідомлено про підозру, а агента - затримано.

​Двоє росіян намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві
Фото: Запорізька ОВА

Служба безпеки встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій. Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку РФ Віталій Техтелєв.

На початку повномасштабного вторгнення Росії вони дистанційно завербували мешканця Києва. Чоловік отримав від них завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столиці, аби збирати та передавати ворогу розвіддані.

"Таким чином російські посадовці намагались отримати секретну інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить Силам оборони на фронт. Крім того, їх цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва", - зазначили в СБУ.

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У лютому 2023 року ворожого агента затримали повідомили йому про підозру у державній зраді.

Під час розслідування затриманий він надав СБУ персональні дані своїх "кураторів" із РФ. У разі захоплення Києва вони обіцяли своєму агенту "лояльне ставлення" з боку окупантів.

Наразі обом росіянам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб). Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще три прокремлівські інтернет-агенти.

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