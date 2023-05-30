Данія хоче потроїти витрати на оборону протягом 10 років

Данія має намір потроїти витрати на оборону майже до 20 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, довівши їх до цільового показника витрат НАТО у розмірі 2% від ВВП до 2030 року.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни Трольс Лунд Пульсен, пише thelocal.dk.

“Ми стоїмо перед історичним поворотним моментом у політиці оборони та безпеки. У Європі йде війна, і ми більше не можемо вважати мир чимось само собою зрозумілим. Це історичне зростання”, − сказав він на пресконференції.

Пульсен заявив про нову “складну картину загроз, яка висуває нові вимоги до оборонної системи Данії та її суспільства”. Зокрема він згадав енергетичну політику, дезінформацію, кібератаки та війну в Україні.

Новий бюджет становить 143,2 млрд крон на наступні десять років. У 2023 році бюджет становитиме 6,7 млрд крон, а у 2032 ця цифра зросте до 19,2 млрд крон.

Близько 105,4 млрд крон підуть на нові пріоритети в галузі оборони та безпеки, 26,9 млрд крон − на ремонт та реконструкцію будівель, покращення ІТ та допоміжного персоналу, а 10,9 млрд крон передбачено на інвестиції у персонал та матеріали.

Данія виконає 2- мету НАТО відповідно до планів видатків лише у тому разі, якщо буде включено допомогу Києву через спеціальний фонд. Пульсен заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що витрати на Україну є частиною оборонного бюджету країни і тому повинні відповідати меті НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів.

Країна відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон (приблизно 133 млн доларів). Фонд буде фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.