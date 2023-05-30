Країни ЄС шкодують про рішення грузинського уряду дозволити прямі рейси до Росії

Посол Європейського Союзу Павел Герчинський повідомив віце-прем’єр-міністру Грузії Левану Давіташвілі про стурбованість рішенням грузинського уряду дозволити прямі рейси до Росії.

Про це повідомляє видання Interpressnews.

“Нещодавно ми мали дуже відверту та чесну розмову з віце-прем’єр-міністром, міністром економіки Леваном Давіташвілі щодо прямого авіасполучення між Росією та Грузією. Мені доручили донести до грузинської влади позицію Євросоюзу. Позиція ЄС узгоджена столицями 27 держав-членів у Брюсселі. Мене супроводжували всі посли країн-членів ЄС, представлені в Тбілісі. Ми передали [віце-прем’єр-міністру], що ми шкодуємо про рішення грузинського уряду дозволити прямі рейси до Росії”, - сказав Павел Герчинський.

ЄС наголошує, що це рішення суперечить одностайному рішенню всіх 27 країн-членів ЄС не мати прямих рейсів до та з Росії та не дозволяти російським літакам літати над територією держав-членів ЄС.

Країни ЄС висловили стурбованість тим, що це рішення суперечить рішенню ізолювати Росію та тиснути на Росію, щоб вона змінила свою поведінку щодо війни, яку Росія веде в Україні.

За словами Герчинського, віце-прем'єр Грузії сказав, що грузинський уряд стежить за тим, щоб не використовувалися ані санкційні літаки, ані вироблені на Заході, але це "не має більшої політичної сутності".

Нагадаємо, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а останні кроки назустріч пояснив "стратегічною політикою терпіння". Також прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запровадить санкції проти Росії, тому що "економіка країни впаде.