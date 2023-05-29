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У Косові відбулися зіткнення між миротворцями НАТО і протестувальниками, є потерпілі

KFOR заявили про 25 поранених миротворців, зокрема, з італійського та угорського контингентів.

У Косові відбулися зіткнення між миротворцями НАТО і протестувальниками, є потерпілі
Фото: Скриншот відео

У Косові відбулися зіткнення між протестувальниками та миротворцями НАТО, які перебувають у складі місії KFOR (миротворчих сил).

Про це йдеться у повідомленні KFOR у твітері.

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Наразі відомо про 25 миротворців НАТО, які потерпіли під час стримування протестувальників у муніципалітеті Звечани на півночі частково визнаного Косова.

"Сьогодні (29 травня - Ред.) вдень підрозділи KFOR дислокувалися в чотирьох муніципалітетах Північного Косова для стримування насильницьких демонстрацій, що відбулися після того, як нещодавно обрані мери спробували обійняти свої посади. Під час протидії найбільш активним протестувальникам декілька військовослужбовців з італійського та угорського контингентів зазнали неспровокованих нападів та отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запальних пристроїв", - йдеться в повідомленні.

Поранені перебувають під наглядом медичного персоналу, який оцінює їх стан. Командувач місією генерал дивізії Анджело Мікеле Ристучча підкреслив, що неспровоковані атаки на підрозділи НАТО є неприпустимими і KFOR продовжить неупереджено виконувати свій мандат.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив про 11 поранених італійців, які перебували в складі миротворчої місії.

Нагадаємо, днями Північноатлантичний Альянс, який керує миротворчою місією KFOR у Косові, закликав місцеві інституції до термінової деескалації, а також вирішення поточного конфлікту шляхом діалогу. 

Тим часом два американські сенатори, які перебували з візитом у Приштині, заявили, що Косово має виконати укладену за посередництва Заходу мирну угоду з Сербією, якщо воно хоче досягти своєї мети приєднатися до військового альянсу НАТО.

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