В Естонії проведуть великі навчання ВМС НАТО

У них братимуть участь понад 30 кораблів НАТО.

У суботу, 3 червня, у Таллінні розпочнуться найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23.

Про це пише "Європейська правда".

Для участі в маневрах до столиці прибуде понад 30 кораблів НАТО і близько 3700 моряків.

"Ці навчання Baltops увійдуть в історію, оскільки досі Естонія ніколи не приймала такої кількості кораблів НАТО", – сказав командувач військово-морських сил Естонії Юрі Саська.

"Навчання Baltops 23 демонструють готовність союзників захищати акваторію Балтійського моря, а також показують надзвичайну важливість проведення занять у наших водах", – зазначив він.

Цього року в маневрах представлені союзники зі США, Швеції, Польщі, Нідерландів, Італії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Данії, Іспанії, Литви, Латвії, Фінляндії та Норвегії. Найбільший корабель зі складу учасників – флагман 6-го флоту США USS Mount Whitney.

Перші кораблі союзників уже досягли Таллінна. ВМС Естонії готували ці навчання разом із союзниками і місцевими партнерами близько трьох років.

Кораблі вийдуть у море 4 червня, перші спільні заняття в естонській акваторії відбудуться 5 червня.

Щорічні міжнародні навчання Baltops проводять із 1972 року. Вони демонструють зусилля НАТО зі збереження миру і безпеки в регіоні. Маневри проводяться з метою поліпшення гнучкості країн-учасниць у проведенні сухопутних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря. За організацію навчань відповідає 6-й флот ВМС США.

Нагадаємо, що 12 червня у Німеччині стартують найбільші навчання повітряних сил блоку НАТО за час існування Альянсу.