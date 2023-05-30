У Ризі демонтували пам’ятник Пушкіну

Його передадуть до місцевого художнього музею.

Влада столиці Латвії, Риги, перемістила пам’ятник російському поету XIX століття Олександру Пушкіну з парку в центрі міста на склад.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві медіа.

Монумент мають передати до місцевого художнього музею.

Пам’ятник, створений російським скульптором Олександром Тартиновим, був встановлений в 2009 році як подарунок Москви. Однак, латвійська влада так і не дала офіційного дозволу на його розміщення в ризькому парку Кронвальда і рекомендувала обрати інше місце.

У серпні минулого року в Ризі знесли пам’ятник радянським воїнам. У жовтні - в місті Даугавпілс демонтували два пам’ятники радянським воїнам.

Нагадаємо, що станом на 11 травня петиція про демонтаж пам'ятника Пушкіну на Шулявці в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Демонтаж пам'ятників Пушкіну вже відбувся у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Тернополі, Кропивницькому, Кременчуці, Кролевці, Конотопі, Чернігові, Полонному та інших містах і селах України.