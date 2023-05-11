Петиція до Київради з вимогою демонтувати пам'ятник Пушкіну на Шулявці набрала 6 тисяч голосів

Пушкінопад може продовжитись у Києві.

Київрада має відреагувати на петицію про демонтаж пам'ятника Пушкіну на Шулявці, котра набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції № 12081 на сайті електронних петицій Київради.

“Процес деколонізації активно триває по всій Україні. Пам'ятники Пушкіну є головними російськими ідеологічними маркерами, так само, якими були пам'ятники Леніну для періоду радянської окупації”, - зазначає автор петиції Вадим Поздняков.

Він нагадав, що демонтаж пам'ятників Пушкіну вже відбувся у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Тернополі, Кропивницькому, Кременчуці, Кролевці, Конотопі, Чернігові, Полонному та інших містах і селах України.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну в Києві.

Зокрема, охоронного статусу позбавлено "Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", розташований за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, а також "Погруддя О. С. Пушкіна", розташоване за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Нагадаємо, за рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники Пушкіну. У деяких містах виявилося по кілька памʼятних знаків на честь російського поета. Наприклад, у Чернівцях їх було три, а в Миколаєві та Запоріжжі – по два.