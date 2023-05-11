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Киян закликали йти в укриття під час кожної повітряної тривоги, а не виходити спостерігати за ППО

Від початку повномасштабної війни у столиці пролунало 740 сирен.

Киян закликали йти в укриття під час кожної повітряної тривоги, а не виходити спостерігати за ППО
​Застосунок "Повітряна тривога"
Фото: Мінцифри

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві пролунало 740 повітряних тривог загальною тривалістю 851 година 38 хвилин.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Голова КМВА Сергій Попко наголосив, що тривоги у столиці лунають лише у випадку, коли загрожує реальна небезпека, а отже, мешканці столиці мають завжди прямувати до найближчого укриття.

"Понад рік тому звуки перших сирен лякали киян. Але в той же час мотивували піклуватися про свою безпеку і ховатися в укриттях. За цей рік багато чого змінилося. Ми дали відсіч ворогові, звільнили Київщину і столиця давно вже не зоні бойових дій. Максимально посилили і удосконалили нашу протиповітряну оборону. Настільки, що наша ППО вже збиває аеробалістичні ракети типу «Кинджал». Це крім десятків крилатих ракет і численних баражуючих боєприпасів «Shahed»... Але кияни не мають права розслаблятися... Тому, як би кому не хотілося – ще трошки поспати, закінчити робочі справи, допити каву в кав’ярні чи доїсти сніданок – ви мусите йти до найближчого укриття. Не потрібно почувати себе абсолютно захищеним", - зазнавив він.

Попко додав, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки. А столиця України буде однією з цілей Росії.

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Голова КМВА також наголосив, що під час повітряних тривог багато людей не тільки не ховаються в укриття, а й навмисно виходять на відкритий простір аби спостерігати за роботою ППО. Ба більше – дехто знімає відео і викладає в соцмережі. 

"Це неприпустимо! Такі люди не лише допомагають ворогові інформаційно, але й їхній негідний «приклад» наслідують інші. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес, державні та освітні установи – кожен з вас, на своєму місці має свідомо впливати на оточення. Своїм прикладом, настановами мотивуйте людей перебувати в укриттях. Ми маємо бути дисциплінованими, як воїни ЗСУ", - додав Попко.

Нагадаємо, що 9 травня росіяни здійснили п'яту з початку травня ракетну атаку на Київ. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.

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