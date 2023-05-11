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Пригожин погрожує "вирвати зуби" Макрону після визнання Францією "групи Вагнера" терористичною організацією

Власник найманців знову озвучив погрози на адресу європейців. 

Пригожин погрожує "вирвати зуби" Макрону після визнання Францією "групи Вагнера" терористичною організацією
Фото: скрин відео

Власник так званої ПВК "Вагнера" Євген Пригожин висловив погрози на адресу французького президента Еммануеля Макрона. Після визнання парламентом Франції "групи Вагнера" терористичною організацією Пригожин сказав, що його люди "можуть висмикнути гнилі зуби з цих поганих ротів пласкогубцями".

Згідно з цитатою відповіді Пригожина, яка наведена виданням Politico, власник найманців сказав, що вони "можуть вирвати зуби Макрону і взагалі всім, хто розливає патогенну гидоту". У Центральній Африці, де є французький військовий контингент, у деяких країнах є і найманці "Вагнера".

Погрози на адресу французького президента пролунали після важливого рішення щодо визнання "ПВК" терористичною організацію та паризького заклику внести "Вагнер" до списку терористичних угруповань Євросоюзу. Це дозволило б застосувати більше правових інструментів, аби унеможливити фінансову діяльність "Вагнера" в Європі. Сам Пригожин перебуває під санкціями ЄС з квітня 2022. 

Це вже не вперше, коли Пригожин дозволяє собі відкрито погрожувати європейським високопосадовцям. Восени 2022 у відповідь на пропозицію визнати "Вагнера" терористичною організацією він передав кувалду в бутафорській крові для Європарламенту. Саме кувалдою був убитий найманець групи, який повернувся з полону. 

Еммануель Макрон активно підтримує Україну, хоча неодноразово викликав роздратування з боку союзників через свої "мирні пропозиції" стосовно війни в Україні. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що президент Франції Емманюель Макрон пропонував Україні частково поступитися своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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