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Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, – Зеленський

“Українська армія все ще потребує “деяких речей”, зокрема бронетехніки”.

Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти РФ, оскільки Збройні сили ще потребують допомоги Заходу.

Про це президент заявив в інтерв’ю ВВС.

“З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу”, – сказав Зеленський.

За його словами, українська армія все ще потребує “деяких речей”, зокрема бронетехніки, яка “надходить партіями”. Однак українські військові будуть наступати, щоб уникнути ризиків “замороженого конфлікту”, на який розраховує Росія.

Президент наголосив, що ніхто “не може тиснути на Україну, щоб вона здала території. Чому будь-яка країна світу повинна віддавати Путіну свою територію?”.

За словами Зеленського, західні санкції вплинули на оборонну промисловість Росії: наразі РФ відчуває брак ракет і артилерії.

“У них все ще є багато (озброєння – ред.) на складах, але… ми вже бачимо, що вони зменшили обстріли за день у деяких районах”, – додав він.

При цьому, як зазначив глава держави, Росія знайшла способи обійти деякі обмеження, тому країнам необхідно націлюватися на тих, хто допомагає РФ обійти санкції.

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на суму 1,2 млрд доларів. Новий пакет допомоги оголошено у межах Ініціативи сприяння безпеці України. До пакету допомоги увійшли, зокрема, додаткові системи ППО та боєприпаси до них, а також снаряди до 155 мм арталерії та боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами.

Як пише Bloomberg, для контрнаступу Україна отримала озброєння на більш ніж 30 млрд доларів. Постачання техніки для цієї цілі почались в грудні, і її вартість уже перевищила річні витрати на зброю будь-якого члена НАТО, окрім США. Однак питання полягає в тому, чи достатньо цього. 

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