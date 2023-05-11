Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.
Про це повідомляє у Telegram СБУ.
Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.
У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі. Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.
Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.
За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. гривень. Гроші перераховували на його власну банківську картку. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, проведе за ґратами 15 років. Саме за його “наводкою” протягом 26 – 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури.