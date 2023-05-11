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СБУ викрила коригувальника, який навів російську ракету на багатоверхівку у Миколаєві

Унаслідок ворожої атаки загинули 8 людей, серед них – дитина.

СБУ викрила коригувальника, який навів російську ракету на багатоверхівку у Миколаєві
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.

Фото: СБУ

У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі. Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

Фото: СБУ

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. гривень. Гроші перераховували на його власну банківську картку. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: СБУ

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, проведе за ґратами 15 років. Саме за його “наводкою” протягом 26 – 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури.

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