Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"

"Лопасті буде важко сховати, а агрегати зніміть і все поховайте, бл*дь".

Тодішній президент "Мотор Січі" Вʼячеслав Богуслаєв у квітні 2022 наказав підлеглим вивести з ладу гелікоптер Мі-2, за яким прийшли українські бійці з Головного управління розвідки Міноборони.

Цей гелікоптер був потрібен для виконання бойових завдань на фронті. Богуслаєв спершу хотів за нього гроші, а потім наказав вивести його з ладу, йдеться у нових записах розмов, опублікованих "Схемами".

Мі-2 стояв на модернізації в Дніпропетровській області. Богуслаєв у телефонних розмовах визнав, що у воєнний час військові мають право примусово відчужувати майно на потреби держави. При цьому військові, які прийшли за гелікоптером, збирались компенсувати його вартість. Однак Богуслаєв все рівно вирішив не віддавати борт.

Фото: скріншот Гелікоптер, якого потребували військові

Він намагався уникнути отримання військовими вертольота і через задіяння своїх звʼязків, і просто вивівши його з ладу.

"Ти розладнай РДЦ на цьому вертольоті. Розладнай там РДЦ, аби вони не злетіли, і все", – наказав Богуслаєв.

РДЦ – ключова запчастина, без якої двигун не працюватиме.

"Лопасті буде важко сховати, а агрегати зніміть і все поховайте, бл*дь", – додав він.

Попри це, розвідники склали акт про вилучення гелікоптера і вивезли його. Богуслаєв на це зібрався подавати до суду і скаржитися в Генеральний штаб.

З записів очевидно, що Богуслаєв вимагав розібрати гелікоптер, розладнати цифровий регулятор двигуна та сховати запчастини. Він доручав приховати від ГУР критично необхідні документи. Крім того, щоб військові не отримали борт, Богуслаєв намагався задіяти зв'язки на рівні Генштабу – свою довірену особу Наталію Ульяненко, яка була керівницею київської філії АТ, помічницею Богуслаєва за часів його депутатства, радницею начальника Генштабу на громадських засадах і аж до затримання Богуслаєва – радницею Головнокомандувача.

Наталія Ульяненко тепер радниця новопризначеного державою керівника "Мотор Січі "Олексія Нікіфорова.

"Судячи з кількості згадок її імені під час інших розмов на інші теми з Богуслаєвим, Ульяненко мала вплив на ухвалення рішень на користь Богуслаєва в різних владних кабінетах, у тому числі на рівні Генштабу", – стверджують журналісти.

Фігурує в розмовах і народний депутат Геннадій Касай ("Слуга народу"), вихідець із "Мотор Січі", брат директора з маркетингу та торгівлі АТ "Мотор Січ" Павла Касая. Павло в розмові з Богуслаєвим 21 квітня 2022 року говорив, що "Гєна" обговорював питання вертоліта з ГУР, "Гєна в курсі справи". Касай є членом комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Також Богуслаєв розмовляв з високопосадовими контактами у Росії і казав, що "дай Бог" Росія швидше прийде в Україну через Крим.

Нардеп Касай відмовився коментувати журналістам ситуацію телефоном і порадив їм "зустрітись десь" із ним, щоб отримати коментар. Але на звʼязок він більше не вийшов.

Ульяненко у спілкуванні з журналістами щодо підозр Богуслаєву сказала, що вона "не обвинувачувач, не прокурор і не слідчий", і зі свого боку може сказати, що "скільки Богуслаєв зробив для Збройних Сил, стільки не зробило жодне підприємство".

22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом.

Потім журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду Богуслаєва із росіянами. Богуслаєв вів бізнес із окупантами попри обстріли ними “Мотор Січі”.

У березні 2023 Богуслаєв отримав нову підозру в тому, що наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові. Таким чином він підозрюється у колабораційній діяльності, перешкоджанні діяльності ЗСУ, роботі на державу-агресора, сприянні діяльності терористичній організації.

Зараз Богуслаєв просить включити його до обмінного списку і відправити в Росію. Відповідного листа він написав на імʼя голови ОПУ Андрія Єрмака.