Росіяни обстріляли населені пункти шести громад Сумщини

Сьогодні, 11 травня, росіяни обстріляли Зноб-Новгородську, Есманську, Юнаківську, Білопільську, Миколаївську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння, було зафіксовано понад 80 вибухів.

Зокрема, Миколаївську сільську громаду обстріляли з артилерії, а Есманську - з міномету.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, обстрілом зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Також було пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та гранатомету.

По Великописарівській громаді били з артилерії та міномету, а по Юнаківській - з РСЗВ.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Торецьк на Донеччині. В результаті було поранено дев'ятеро жителів.