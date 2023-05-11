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СБУ викрила ще чотирьох ворожих поплічників у Херсоні та Ізюмі

Серед них – молодший інспектор відділу нагляду та безпеки "Північної виправної колонії № 90".

СБУ викрила ще чотирьох ворожих поплічників у Херсоні та Ізюмі
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів на деокупованих територіях на сході та півдні України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у Херсоні викрито ще трьох поплічників росіян. Серед них – молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи "Північна виправна колонія № 90".

Після захоплення міста він приєднався до окупаційної адміністрації, де брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору. Чоловік охороняв російські катівні, до яких звозили незаконно затриманих українських патріотів.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Інші двоє колаборанток – добровільно погодились стати "операторами набору даних" у так званому "пенсійному фонді". Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплат у рублях. Наразі їх підозрюють у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

На Харківщині затримано мешканку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве "управління праці і соціальної політики". На цій "посаді" вона намагалась схиляти людей до підтримки загарбників через видачу "гумдопомоги" і поширення пропагандистських газет.

Її дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, ексохоронець херсонської катівні отримав 8 років ув'язнення за співпрацю з росіянами.

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