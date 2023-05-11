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Генерал Наєв розповів про структуру ППО Києва

Оборона здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

Генерал Наєв розповів про структуру ППО Києва
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.

“Протиповітряна оборона м. Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування”, - пояснив генерал. 

Наприклад, перший ешелон створений за рахунок мобільних вогневих груп, завдання яких є знищення повітряного противника на найбільш загрозливих напрямках. На їхньому озброєнні знаходяться ЗРК “Оса-АКМ”, ЗРК “Avenger”, ЗСАУ “Gepard 1А2”, ЗСУ “Шилка”, DM “Stinger”, ПЗРК “Piorun”, ПЗРК “Ігла-1”, ПЗРК “Стріла-2”, ПЗРК “Stinger”, ПЗРК “Martlet” , ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо. 

Своєю чергою другий ешелон створений за рахунок підрозділів Повітряних Сил ЗС України, на озброєні яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, “Бук-Ml”, С-125, ЗРК “НАСАМС”, ЗРК “IRIS-T”, ЗРК “Crotale”  тощо.

Командувач Об’єднаних Сил зауважив, що нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися як за рахунок отримання озброєння та військової техніки від країн-партнерів, так і від національних підприємств оборонно- промислового комплексу. 

За його словами, це дасть змогу посилити повітряний простір країни не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони отримали позашляховики для створення чергових мобільних вогневих груп ППО для захисту Києва та півночі країни. Сили оборони прагнуть максимально забезпечити захист співвітчизників та об’єктів критичної інфраструктури.

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