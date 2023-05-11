Станом на ранок 11 травня в шести областях обмежене енергопостачання через обстріли.

Про це повідомляє Міненерго.

“Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі.

Попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Херсонській областях.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям.

Він також повідомив, що загалом енергетична система працює стабільно.

Нагадаємо, "Енергоатом" обіцяє, що ремонти АЕС не вплинуть на енергосистему. Нестачу електрики від енергоблоків планують компенсувати включенням теплових станцій та імпортом.