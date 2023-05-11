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Зеленський вважає, що атака безпілотника на Кремль була російською “операцією під чужим прапором”

Таким чином РФ створювала “виправдання” для чергової атаки на Україну.

Зеленський вважає, що атака безпілотника на Кремль була російською “операцією під чужим прапором”
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що атака безпілотника на Кремль на початку травня була російською “операцією під чужим прапором”.

Про це президент заявив в інтерв’ю ВВС.

“Вони постійно шукають щось для виправдання, кажучи: “Ви нам робите так, а ми вам так”, — сказав Зеленський. 

Президент зазначив, що це не спрацювало. За його словаим, навіть для внутрішньої аудиторії це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти не повірили в це. Тому що це виглядало дуже штучно.

Нагадаємо, через добу після атаки безпілотника на Кремль російська армія запустила в напрямку Києва гіперзвукову ракету “Кинжал”, яку раніше українська ППО була не спроможна перехопити. За декілька днів командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що російську ракету "Кинджал" збили у небі Київщини. Для цього використали установку Patriot.

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