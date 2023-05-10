"Від деснянців за маріупольський драмтеатр" - "Українська команда" розповіла про персональні дрони, на які донатять українці

У черговій партії дронів-камікадзе, на які збирає «Українська команда», будуть персональні безпілотники від Деснянської громади Києва, від приватного підприємця та «від дідуся за Коростенців». Про це повідомив волонтерський штаб на своїй Facebook-сторінці і показав відео роботи дронів, які були відправлені на передову раніше.

«Наші хлопці з передової продовжують надсилати нам відео роботи дронів-камікадзе, які допомогли придбати саме ви. І які несуть окупантам кілограм вибухівки разом з вашими «вибуховими побажаннями». Вже близько п’яти тисяч українців перерахували кошти на бойові безпілотники для наших захисників в межах збору «Української команди». Завдяки вам ми зібрали більшу частину суми. Але потрібно ще близько мільйона гривень. Наші військові дуже чекають на дрони. Це сучасна і дуже ефективна зброя, яка дозволяє ефективно нищити ворога і при цьому зберегти життя наших воїнів», - йдеться у повідомленні «Української команди».

У наступній партії, яка зараз у виробництві і невдовзі поїде на передову, буде ще кілька персональних дронів, повідомляють в «Українській команді». На одному з них буде надпис «Від дідуся за Коростенців». На цей дрон перерахував кошти один з приватних підприємців. Ще один переказ в розмірі 32 000 гривень надійшов від Дмитра разом з «вибуховим побажанням»: «Горіть у пеклі, рашисти!». Працюватиме на передовій і дрон від громади Деснянського району, яка також зібрала 32 000 гривень. На ньому буде надпис «За маріупольський драмтеатр від деснянців!».

«Донатьте! І пишіть у примітках до переказу побажання ворогу! Кожні 100 гривень – це шанс, що саме ваше «вибухове послання» буде доставлено окупантам разом з вибухівкою», - закликають у волонтерському штабі.

Долучитися:

ПриватБанк

Монобанк

UA Pay

Повні реквізити