Депутати відправили голову Київоблради Наталію Гунько у відставку

Виконувати її обов'язки буде перший заступник голови Київоблради Ярослав Добрянський.

Сьогодні, 8 травня, голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку. За таке рішення проголосували 67 депутатів обласної ради.

Про це повідомила пресслужба Київоблради.

“Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку”, - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, Наталії Гунько поставили у провину ігнорування нею розгляду проекту рішення “Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік”.

На сьогоднішнє пленарне засідання вона не з’явилася, хоча розпорядження про скликання сесії підписано безпосередньо нею.

Виконання обов’язків голови Київської обласної ради покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Нагадаємо, 21 квітня 2021 року новою головою Київської обласної ради обрали депутатку від "Слуги народу" Наталію Гунько, чию кандидатуру підтримали 58 депутатів облради.