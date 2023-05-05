Володимир Зеленський відзначив, що це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Президент України Володимир Зеленський прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Це важливий сигнал про взаємодію та підтримку між нашими державами”, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував Королівству Бахрейн за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, що було неодноразово засвідчено під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, дуже важливою також є гуманітарна допомога з боку Бахрейну для України та її громадян.

“Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті – наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію”, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов’язково переможе, адже вона бореться проти агресії і захищає свої домівки та свої родини.

Глава держави акцентував, що Україна прагне миру, і саме тому він запропонував міжнародній спільноті українську формулу миру.

“І ми будемо вдячні всім державам, які дійсно хочуть допомогти Україні досягти миру”, – зазначив президент.

Володимир Зеленський запросив Бахрейн взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитись до реалізації окремих пунктів формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру.

Президент України привернув особливу увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення на батьківщину і до своїх родин.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо участі Королівства Бахрейн у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині.

Також Володимир Зеленський акцентував на питанні розмінування значних площ української території, забруднених внаслідок бойових дій, та практичних потребах у необхідній техніці.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів. Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.