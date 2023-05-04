Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як зазначає пресслужба "ЄС", коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку.

Фото: eurosolidarity.org

«Зараз створений новий армійський корпус. Всі знають, що на чолі його стоять справжні українські герої з величезним досвідом. Нам знайомитись не треба, представлятись не треба, бо з перших днів війни наші зустрічі відбувалися і в Костянтинівці, і в Краматорську, і в Добропіллі, де ми привозили перші вантажівки. Ми одна родина. Ми один народ. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити цю позицію», – зазначив Петро Порошенко.

«Є механізовані бригади, є артилерійська бригада, є танкова бригада, є батальйони дуже круті, в тому числі не тільки з десантників, дуже правильні люди. І ми домовилися, що наша команда бере на себе відповідальність за участь в укомплектуванні корпусу», – додав він.

За словами Порошенка, пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) допомагають швидко відновлювати пошкоджену техніку. Керівники логістики Збройних Сил за ними шикуються в черги.

«Це перші наші три серійних ПАРМа, які поставлені на потік. Ми вирішили, щоб перші віддати сюди. З генераторами, з компресорами, зі зварювальним апаратом, з гарними умовами, з крутими автомобілями. Це все розроблено нашими конструкторами і виготовлене на наших виробничих потужностях», – заявив експрезидент.

Також військовим передали тентовані вантажівки, в тому числі як артилерійські тягачі для перевезення боєприпасів, для буксировки озброєння і артилерійських гармат. І на додаток - шини.

Фото: eurosolidarity.org

Найближчим часом хлопцям також передадуть три комплекти БПЛА Poseidon і 5 лазне-пральних комплексів.

«Вже з завтрашнього дня у навчальному центрі група операторів і пілотів з армійського корпусу пройде навчання. Кожна бригада буде мати «очі» арти, вони захищені від російської РЕБ, вони літають вночі, мають унікальні камери, унікальне «тепло», 5 км висоти, вони літають більше як на 50 км вглиб території ворога», – розповідає Порошенко.

Він також розповів, що ці безпілотники відзначились і над аеродромом Бєлгорода під час успішної атаки, і над Донецьком. Скорегувавши вогонь артилерії, яка знищила склад боєприпасів.