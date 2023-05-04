Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
ГоловнаПолітика

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

Бійцям передали вантажівки, пересувні автомайстерні та шини.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як зазначає пресслужба "ЄС", коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку.

Фото: eurosolidarity.org

«Зараз створений новий армійський корпус. Всі знають, що на чолі його стоять справжні українські герої з величезним досвідом. Нам знайомитись не треба, представлятись не треба, бо з перших днів війни наші зустрічі відбувалися і в Костянтинівці, і в Краматорську, і в Добропіллі, де ми привозили перші вантажівки. Ми одна родина. Ми один народ. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити цю позицію», – зазначив Петро Порошенко.

«Є механізовані бригади, є артилерійська бригада, є танкова бригада, є батальйони дуже круті, в тому числі не тільки з десантників, дуже правильні люди. І ми домовилися, що наша команда бере на себе відповідальність за участь в укомплектуванні корпусу», – додав він.

За словами Порошенка, пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) допомагають швидко відновлювати пошкоджену техніку. Керівники логістики Збройних Сил за ними шикуються в черги.

«Це перші наші три серійних ПАРМа, які поставлені на потік. Ми вирішили, щоб перші віддати сюди. З генераторами, з компресорами, зі зварювальним апаратом, з гарними умовами, з крутими автомобілями. Це все розроблено нашими конструкторами і виготовлене на наших виробничих потужностях», – заявив експрезидент. 

Також військовим передали тентовані вантажівки, в тому числі як артилерійські тягачі для перевезення боєприпасів, для буксировки озброєння і артилерійських гармат. І на додаток - шини.

Фото: eurosolidarity.org

Найближчим часом хлопцям також передадуть три комплекти БПЛА Poseidon і 5 лазне-пральних комплексів.

«Вже з завтрашнього дня у навчальному центрі група операторів і пілотів з армійського корпусу пройде навчання. Кожна бригада буде мати «очі» арти, вони захищені від російської РЕБ, вони літають вночі, мають унікальні камери, унікальне «тепло», 5 км висоти, вони літають більше як на 50 км вглиб території ворога», – розповідає Порошенко.

Він також розповів, що ці безпілотники відзначились і над аеродромом Бєлгорода під час успішної атаки, і над Донецьком. Скорегувавши вогонь артилерії, яка знищила склад боєприпасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies