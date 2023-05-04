Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як зазначає пресслужба "ЄС", коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку.
«Зараз створений новий армійський корпус. Всі знають, що на чолі його стоять справжні українські герої з величезним досвідом. Нам знайомитись не треба, представлятись не треба, бо з перших днів війни наші зустрічі відбувалися і в Костянтинівці, і в Краматорську, і в Добропіллі, де ми привозили перші вантажівки. Ми одна родина. Ми один народ. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити цю позицію», – зазначив Петро Порошенко.
«Є механізовані бригади, є артилерійська бригада, є танкова бригада, є батальйони дуже круті, в тому числі не тільки з десантників, дуже правильні люди. І ми домовилися, що наша команда бере на себе відповідальність за участь в укомплектуванні корпусу», – додав він.
За словами Порошенка, пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) допомагають швидко відновлювати пошкоджену техніку. Керівники логістики Збройних Сил за ними шикуються в черги.
«Це перші наші три серійних ПАРМа, які поставлені на потік. Ми вирішили, щоб перші віддати сюди. З генераторами, з компресорами, зі зварювальним апаратом, з гарними умовами, з крутими автомобілями. Це все розроблено нашими конструкторами і виготовлене на наших виробничих потужностях», – заявив експрезидент.
Також військовим передали тентовані вантажівки, в тому числі як артилерійські тягачі для перевезення боєприпасів, для буксировки озброєння і артилерійських гармат. І на додаток - шини.
Найближчим часом хлопцям також передадуть три комплекти БПЛА Poseidon і 5 лазне-пральних комплексів.
«Вже з завтрашнього дня у навчальному центрі група операторів і пілотів з армійського корпусу пройде навчання. Кожна бригада буде мати «очі» арти, вони захищені від російської РЕБ, вони літають вночі, мають унікальні камери, унікальне «тепло», 5 км висоти, вони літають більше як на 50 км вглиб території ворога», – розповідає Порошенко.
Він також розповів, що ці безпілотники відзначились і над аеродромом Бєлгорода під час успішної атаки, і над Донецьком. Скорегувавши вогонь артилерії, яка знищила склад боєприпасів.