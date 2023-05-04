​Зеленський та глави урядів Бельгії і Нідерландів підписали спільну декларацію

У ній ідеться, зокрема, про протидію російській агресії, посилення санкцій і притягнення агресора до відповідальності, а також підтримка України на шляху до НАТО.

Президент Володимир Зеленський, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте і премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали за підсумками переговорів спільну декларацію.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, в документі закріпили "значну частину досягнутих домовленостей та намірів сторін".

"Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", - зазначив Жовква.

Заступник глави ОПУ підкреслив, що принциповим є "спільне розуміння того, що всі ці найважливіші для України питання, зокрема надання нашій державі гарантій безпеки ще до моменту її вступу в НАТО, мають бути розглянуті під час Вільнюського саміту НАТО у липні цього року".

"З ухваленням сьогоднішньої Спільної декларації ми перетнули символічну межу – формалізували підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО, до яких додалися й Нідерланди. 16 наших партнерів – це вже половина членів Альянсу, з урахуванням Швеції, приєднання якої очікується вже незабаром", - додав Жовква.

За його словами, у декларації суттєво конкретизували питання євроатлантичної інтеграції України, а також змогли зафіксувати необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО. Також документ чітко закріплює, що до повноцінного членства нашої держави Бельгія і Нідерланди підтримуватимуть Україну на шляху її євроатлантичної інтеграції та усіляко зміцнюватимуть військову спроможність.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський прибув до Гааги, де у нього були заплановані зустрічі з главами урядів Нідерландів та Бельгії, очільниками нідерландського парламенту, МКС.

На спільній пресконференції Зеленський відзначив, що останніми місяцями Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн, які готові підтримати вступ до НАТО.