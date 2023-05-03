Зеленський може скасувати візит до Німеччини через розсекречення інформації про поїздку

Джерела видання зазначили, що "дуже розчаровані" тим, що "очевидно, дуже чутлива інформація про безпеку була навмисно опублікована з німецьких джерел".

Команда Президента Володимира Зеленського може скасувати травневий візит глави держави до Німеччини, повідомляє видання T-Online.

У Києві засмучені тим, що інформація про візит стала загальновідомою, тож обмірковують можливість скасування поїздки.

Джерела видання в уряді України зазначили, що вони "дуже розчаровані" тим, що "очевидно, дуже чутлива інформація про безпеку була навмисно опублікована з німецьких джерел". Цей процес був "безвідповідальним" і міг "поставити під сумнів можливий візит українського президента".

Нагадаємо, нині стало відомо, що Володимир Зеленський 13 травня розпочне візит до Німеччини і прибуде у Берлін. 14 травня його має офіційно прийняти з військовими почестями федеральний канцлер Олаф Шольц.