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Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії

Говорили про ситуацію на фронті та оборонну підтримку України.

Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

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Зеленський виловив вдячність главі фінського парламенту за "підтримку нашої країни в ці важкі часи боротьби з агресією Росії". 

"Із Йонасом Гаром Стере основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії. Дякую народу, уряду та парламенту Норвегії за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 3 травня Президент прибув до Фінляндії. Зеленський зустрівся з главою держави Саулі Нііністьо. Повідомлялося, що в робочому обіді візьмуть участь прем'єр-міністерка Санна Марін і міністр закордонних справ Пекка Гаавісто.

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