СБУ повідомила про підозру очільниці організації, створеної за вказівкою Кадирова на Луганщині

Зловмисниця залучала до пропагандистських заходів місцевих підлітків - їх змушувала зніматися в агітаційних відеороликах.

Служба безпеки повідомила про підозру очільниці регіонального "осередку" російської організації "Волонтери Ахмата" Дар’ї Божко.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Згадане об’єднання було створено за вказівкою глави Чечні Рамзана Кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України.

До повномасштабного вторгнення Росії Божко займалася організацією культурно-масових заходів у Рубіжному. Після 24 лютого 2022 року зловмисниця підтримала російських окупантів і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

У травні 2022-го Божко очолила місцеву псевдоволонтерську організацію РФ.

"Під прикриттям роздачі «"гумдопомоги" від імені окупаційного "фонду" Кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. До пропагандистських заходів залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму. Крім того, вона регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво РФ і ватажків окупаційних підрозділів "Ахмат", - розповіли в СБУ.

Зловмисниці інкримінують порушення за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (глорифікація учасників збройної агресії РФ проти України, поширення матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною військову агресію РФ проти України).

Наразі Божко переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території Луганської області.

Нагадаємо, напередодні Національна поліція оголосила в розшук п’ятьох колаборантів з Херсонщини.

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