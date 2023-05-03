​Верещук заявила, що "всередині влади немає дискусії щодо ворожих паспортів" для українців під окупацією

"...З паном Омбудсманом ми на одній сторінці та на одній хвилі", - додала віцепрем’єр.

Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що "всередині влади немає дискусії щодо ворожих паспортів" для жителів тимчасово окупованих територій України і що "з паном Омбудсманом ми на одній сторінці та на одній хвилі".

Про це йдеться в дописі Верещук у соцмережах.

Вона зазначила, що "завжди рекомендувала нашим людям на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти окупантів".

"Так, життя складне, випадки бувають різні. Комусь російський паспорт треба, щоб виїхати з ТОТ. Комусь паспорт потрібен, щоб отримати медичну допомогу або пенсію. Все це зрозуміло. Людина сама прийме рішення, виходячи зі своїх життєвих обставин. Але це не означає, що я маю або можу рекомендувати людям брати ворожі паспорти. Не маю і не можу. Бо це не тільки про документи, а й про цінності та позицію", - написала віцепрем’єр.

За її словами, окрім українців, які перебувають під окупацією, є "українці, які залишили ТОТ саме тому, щоб не брати російські паспорти". "Є українці, які зараз воюють, саме за те, щоб на нашій землі не було російських паспортів", - написала очільниця Мінреінтеграції.

Верещук додала, що публічна дискусія щодо доцільності/недоцільності отримання українцями російських паспортів на тимчасово окупованих шкодить інформаційній безпеці нашої держави, тому її краще припинити.

Нагадаємо, спершу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт, або у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.

Згодом з'явився коментар з цього приводу Ірини Верещук, яка закликала навпаки - російські паспорти не брати, а також "з окупантами не співпрацювати; за можливості виїхати; чекати ЗСУ".

Днями стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують тиснути на українців, котрі відмовляються отримувати паспорт РФ. Зокрема, окупанти погрожують депортувати їх.