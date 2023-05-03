З жовтня німецький ЗРК IRIS-T знищив 60 повітряних цілей в Україні, – ЗСУ

Наприкінці квітня на бойове чергування в Україні заступив уже другий дивізіон IRIS-T.

Німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T із жовтня 2022 року знищив в Україні 60 російських повітряних цілей.

Про це повідомляє у Facebook командування Повітряних сил Збройних сил України.

"ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей", – ідеться у повідомленні.

Система IRIS-T SLM – зенітні ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності. Систему можна розгорнути проти широкого спектру загроз. Зокрема, вона може протидіяти дронам, літакам, вертольотам або крилатим ракетам.

Нагадаємо, у квітні Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T і 16 керованих ракет. У жовтні минулого року в Україну прибула перша партія німецьких комплексів IRIS-T.