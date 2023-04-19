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Україна отримала від Німеччини другий комплекс ППО IRIS-T

Всього Німеччина пообіцяла передати Україні чотири такі установки.

Україна отримала від Німеччини другий комплекс ППО IRIS-T
IRIS-T SLM
Фото: defence-ua.com

Декілька днів тому Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T і 16 керованих ракет.

Про це повідомляє Spiegel.

Перший екземпляр IRIS-T був переданий Україні в жовтні минулого року. Єгипет, який замовив кілька систем у Diehl Defence, передав Україні вогневу частину.

Наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва. Він зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками. Удари по джерелам електроенергії були в основі російських атак, спрямованих на те, щоб зробити міста непридатними для проживання.

Поки невідомо, коли інші дві системи IRIS-T, обіцяні федеральним урядом, надійдуть в Україну. Їх ще належить виготовити.

Зенітні ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Нещодавно Німеччина передала Україні систему ППО Patriot. Також наша держава отримала ракети до ЗРК і вантажівки Zetros.

Нагадаємо, у березні LB.ua повідомляло, що німецькі військовослужбовці проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T. Під час навчання моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

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