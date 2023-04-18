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Німеччина передала Україні систему ППО Patriot

Також наша держава отримала ракети до ЗРК і вантажівки Zetros.

Німеччина передала Україні систему ППО Patriot
Фото: NOS

Німеччина передала Україні систему протиповітряної оборони Patriot і ракети до неї.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

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Крім цього, наша держава отримала 16 вантажівок Zetros і два авто для прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина надала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли броньована інженерна машина DACHS, вісім вантажівок Zetros, боєприпаси і розвідувальні дрони.

Наприкінці березня наша держава отримала 18 танків Leopard 2A6 із боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами.

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