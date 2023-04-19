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МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на Рівненський і Хмельницькій АЕС

Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на Рівненський і Хмельницькій АЕС
Рівненська АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Учора, 18 квітня, на Рівненський і Хмельницькій АЕС були проведені неоголошені інспекції МАГАТЕ.

Про це повідомляє сайт Державної інспекції ядерного регулювання України.

“18 квітня 2023 року на ВП “Рівненська АЕС” та ВП “Хмельницька АЕС” було успішно проведено неоголошені інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї”, – йдеться у повідомленні.

Перевірки здійснювалися інспекторами Агентства за участі інспекторів Держатомрегулювання.

Інспекції проводилися з метою перевірки відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

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Нагадаємо, у березні МАГАТЕ провело ротацію експертів на трьох українських АЕС. 

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