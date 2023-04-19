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В Україні лишаються підтопленими 1 618 дворогосподарств

Гідрологічна ситуація контрольована. 

В Україні лишаються підтопленими 1 618 дворогосподарств
Фото: ДСНС

Станом на ранок 19 квітня спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни, однак залишаються підтоплені 1 тис. 618 дворогосподарств.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

Зокрема, підтопленими залишаються дворогосподарства:

  • у Чернігівській області – 488;
  • у Кіровоградській – 323;
  • у Дніпропетровській – 337;
  • у Київській – 210;
  • у Черкаській – 153;
  • у Чернігівській – 29;
  • у Полтавській – 2. 

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 100 га сільськогосподарських угідь. Порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська –1.

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Нагадаємо, наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

До слова, паводок у Києві іде на спад кілька днів поспіль. 

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