Станом на ранок 19 квітня спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни, однак залишаються підтоплені 1 тис. 618 дворогосподарств.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

Зокрема, підтопленими залишаються дворогосподарства:

у Чернігівській області – 488;

у Кіровоградській – 323;

у Дніпропетровській – 337;

у Київській – 210;

у Черкаській – 153;

у Чернігівській – 29;

у Полтавській – 2.

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 100 га сільськогосподарських угідь. Порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська –1.

Нагадаємо, наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

До слова, паводок у Києві іде на спад кілька днів поспіль.