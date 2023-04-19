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Під завалами обстріляного будинку у Вовчанську виявили тіла двох загиблих

Рятувальники продовжують пошукові роботи. 

Під завалами обстріляного будинку у Вовчанську виявили тіла двох загиблих
Вовчанськ
Фото: Олег Синєгубов Telegram

Під час рятувально-пошукових робіт у Вовчанську під завалами обстріляного будинку виявили тіла двох мирних людей – 50-річного чоловіка і жінки 44 років.

Розбір завалів триває. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграмі

"Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у м. Вовчанськ знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей – 50-річного чоловіка та жінки 44 років", – написав він. 

Спершу були дані лише про двох поранених – подружжя 68-ми та 54-х років. Росіяни вдарили в місті по будинках, ринку та господарчих спорудах. 

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